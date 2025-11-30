На побережье Краснодарского края сработала ПВО

сегодня в 02:53

Над Краснодаром и Анапой системы ПВО уничтожили дроны ВСУ

В пригородах Краснодара и Анапы прогремела серия взрывов — местные жители сообщают о 5-7 хлопках со стороны Черного моря, сообщает Shot .

По предварительным данным, системы противовоздушной обороны уничтожают беспилотники ВСУ. В Анапе и поселке Витязево взрывы были такой силы, что у некоторых жителей «задрожали стены в домах».

Как свидетельствуют опубликованные видеокадры, в Анапе активирована система оповещения об опасности. Очевидцы сообщают о нескольких сбитых воздушных целях над обоими городами.

Официальная информация о возможных повреждениях или пострадавших пока не поступала, оперативные службы проводят мониторинг обстановки в регионе.

