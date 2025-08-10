ПВО перехватила 121 украинский беспилотник над Россией ночью

Их уничтожили с 20:00 9 августа до 06:10 10 августа с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

29 БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, 13 — над Брянской областью, 12 — над Белгородской областью, девять — над Воронежской областью, по восемь — над Саратовской областью и Ставропольским краем, семь — над Калужской областью.

Еще шесть беспилотников сбили над Тульской областью, пять — над Ростовской областью, четыре — над Рязанской областью, два — над Азовским морем, по одному — над Смоленской, Орловской и Тверской областями.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что из-за атаки дронов противника на регион погиб один человек, еще несколько пострадали.