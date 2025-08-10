Бусаргин подтвердил гибель человека и повреждения на промышленном объекте

сегодня в 04:24

Человек погиб при атаке дронов ВСУ на Саратовскую область

В результате ночного удара беспилотников по Саратовской области погиб один человек, еще несколько пострадали, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Один из БПЛА рухнул прямо во дворе жилого дома, что потребовало экстренной эвакуации жильцов. Для пострадавших организован временный пункт размещения в ближайшей школе.

На промышленном предприятии зафиксированы серьезные повреждения — на месте работают аварийные бригады и правоохранители.

Медики оказывают помощь пострадавшим, среди которых есть тяжелораненые.