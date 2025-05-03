ПВО отразили массированную атаку дронов на Ростовскую область

Воздушные цели уничтожены над Новошахтинском, Каменском, Октябрьским (сельским), Усть-Донецким и Целинским районами.

В результате падения обломков одного из БПЛА в поселке Целина произошло возгорание крыш двух домов.

«Из жилого дома оперативно эвакуированы двое взрослых и двое детей, второй дом оказался нежилым. Предварительно, пострадавших нет», — отметил глава региона.

Ранее в ночь на субботу дроны ВСУ атаковали Крым.