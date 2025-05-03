ПВО отразили массированную атаку дронов на Ростовскую область
Обломки БПЛА вызвали возгорание домов под Ростовом, жители эвакуированы
Силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотников на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Воздушные цели уничтожены над Новошахтинском, Каменском, Октябрьским (сельским), Усть-Донецким и Целинским районами.
В результате падения обломков одного из БПЛА в поселке Целина произошло возгорание крыш двух домов.
«Из жилого дома оперативно эвакуированы двое взрослых и двое детей, второй дом оказался нежилым. Предварительно, пострадавших нет», — отметил глава региона.
Ранее в ночь на субботу дроны ВСУ атаковали Крым.