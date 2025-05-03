Крымский мост закрыт, в районе Керчи слышны мощные взрывы

ВСУ предприняли масштабную попытку атаки на Крым с одновременным использованием морских дронов и воздушных целей, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Воздушная тревога объявлена на всем протяжении полуострова. Крымский мост временно закрыт для движения всех видов транспорта.

В районе Керчи и Феодосии слышны мощные взрывы: по предварительной информации, это работа российских систем ПВО, уничтожающих приближающиеся цели. Местные жители сообщают о работе зенитных комплексов и серии громких хлопков в небе.

На данный момент подтверждено уничтожение нескольких воздушных целей на подступах к Севастополю.