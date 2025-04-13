ПВО отразила воздушную атаку на Ростовскую область

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Четыре вражеских дрона уничтожены над районами Ростовской области

Воздушные цели были уничтожены над Аксайским, Матвеево-Курганским, Цимлянским и Октябрьским сельским районами.

По предварительным данным, падение обломков не вызвало разрушений на земле и не привело к человеческим жертвам

Специалисты в настоящее время проводят осмотр мест возможного падения фрагментов дронов для установления их происхождения и моделей.

Ранее в воскресенье взрыв прозвучал на энергообъекте в Оренбурге.