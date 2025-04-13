ПВО отразила воздушную атаку на Ростовскую область
Четыре вражеских дрона уничтожены над районами Ростовской области
Системы противовоздушной обороны успешно отразили ночное нападение беспилотников ВСУ на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Воздушные цели были уничтожены над Аксайским, Матвеево-Курганским, Цимлянским и Октябрьским сельским районами.
По предварительным данным, падение обломков не вызвало разрушений на земле и не привело к человеческим жертвам
Специалисты в настоящее время проводят осмотр мест возможного падения фрагментов дронов для установления их происхождения и моделей.
Ранее в воскресенье взрыв прозвучал на энергообъекте в Оренбурге.