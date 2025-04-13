Мощный взрыв прозвучал на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге

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Причиной взрыва на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге стало замыкание

Мощный взрыв прозвучал в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. По предварительной информации, причиной ЧП стало замыкание на трансформаторной подстанции, пишет Telegramp-канал Shot .

После хлопка, прогремевшего около 5:10 утра, над станцией поднялся густой чёрный дым, а в некоторых районах города отключилось электричество.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, которые приступили к ликвидации возгорания.

Официальные комментарии от представителей энергокомпаний и властей пока отсутствуют, однако местные жители активно делятся в социальных сетях кадрами с места событий, где видны масштабы задымления.