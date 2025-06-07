ПВО отразила атаку украинских дронов на Рязань

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Над Рязанью сработала система противовоздушной обороны, осколки упали на частный дом, сообщил губернатор Павел Малков.

По сообщению главы региона, все воздушные цели были своевременно сбиты, обошлось без жертв и разрушений.

«Пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», — написал он в соцсетях.

Ранее столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Эти меры безопасности стали ответом на возросшую активность беспилотников в центральном регионе.