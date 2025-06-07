План «Ковер» ввели в двух аэропортах Москвы

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Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты

Два ключевых аэропорта Московского авиаузла — Домодедово (UUDD) и Жуковский (UUBW) — временно приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации.

Эти меры могут связаны с усилением активности украинских беспилотных аппаратов вблизи столицы.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силами ПВО был перехвачен уже пятый по счету дрон, пытавшийся приблизиться к городу.