ПВО отразила атаку на Курскую область

По данным источников, обломки БПЛА упали на парковке рядом со строящейся АЭС-2, повредив припаркованный автомобиль.

По информации экстренных служб, с 16:30 до 22:05 система ПВО уничтожила 25 украинских дронов над территорией региона. Наибольшее количество прилётов зарегистрировано в Курчатовском районе (7 случаев), а также в Конышевском, Железногорском, Фатежском и Щигровском районах. В результате падения обломков в Курском районе повреждены фасад здания и вентиляционные трубы, а на автодороге Щигры-Косоржа возник локальный пожар из-за горящих остатков беспилотника.

В марте 2025 года украинский дрон уже повреждал хранилище ядерных отходов станции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме, рассматривая эти события как преднамеренные атаки на критически важные объекты инфраструктуры.