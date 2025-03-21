СК: украинские войска пытались совершить ядерный терроризм, атакуя Курскую АЭС

Силовиками зафиксирована попытка киевского режима атаковать территорию Курской АЭС, в результате которой были повреждены хранилища отработанного ядерного топлива, сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве назвали подобные удары со стороны ВСУ попыткой ядерного терроризма. Там также заявили, что все причастные к подобным преступлениям будут установлены.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям украинских лиц, которые причастны к ударам по гражданской инфраструктуре при помощи ОТРК западного производства.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске.