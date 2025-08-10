сегодня в 03:26

ПВО отразила атаку дронов на Саратов и Энгельс

В ночь на 10 августа над Саратовом и Энгельсом раздалась серия мощных взрывов — по данным очевидцев, система ПВО отражала атаку беспилотников, сообщает Shot.

Жители двух городов насчитали около восьми хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками в ночном небе.

В одном из районов Саратова заметили столб дыма, что может свидетельствовать о падении обломков сбитого БПЛА.

Губернатор Роман Бусаргин, ранее предупредивший о возможной угрозе, пока не комментирует последствия атаки. Известно, что перед инцидентом в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты.