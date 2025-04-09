ПВО отражают массированную атаку дронов в Ростовской области
Беспилотники ВСУ атакует Ростовскую область, есть повреждения
В Ростовской области продолжают работать силы противовоздушной обороны, отражая масштабную атаку беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Вражеские БПЛА уничтожены в небе над Новошахтинском, Донецком, Зерноградом, Таганрогом, а также в Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.
В Зернограде повреждены кровля дома и гаража, в Донецке осколками пробита крыша дома на ул. Яблоневая.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Ранее ПВО сработала в в Саратовской области и Краснодарском крае.