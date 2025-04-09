ПВО отражают массированную атаку дронов в Ростовской области

сегодня в 02:48

Вражеские БПЛА уничтожены в небе над Новошахтинском, Донецком, Зерноградом, Таганрогом, а также в Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.

В Зернограде повреждены кровля дома и гаража, в Донецке осколками пробита крыша дома на ул. Яблоневая.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее ПВО сработала в в Саратовской области и Краснодарском крае.