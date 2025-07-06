В Щелкове в микрорайоне Чкаловский появится новая ливневка

Улица Жуковского в городском округе Щелково вошла в план ремонта дорог на этот год. В рамках запланированных работ специалисты не только меняют дорожное покрытие, но и обустраивают ливневую канализацию — чтобы исключить подтопления на данном участке. Ранее этот вопрос обсуждался главой городского округа Андреем Булгаковым с местными жителями, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Это последний из участков, где были серьезные подтопления. За 5 лет мы с командой сделали 37 новых ливневых канализаций, а также организовали отдельную структуру для содержания и обслуживания сетей. На этом не останавливаемся, продолжаем выявлять точечные подтопления, включаем в план», — рассказал Андрей Булгаков.

Также по просьбе жителей на данном участке будут установлены две искусственных дорожных неровности. Работы планируется завершить уже в этом месяце.



В общей сложности в этом году в план ремонта дорог вошло 25 участков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.