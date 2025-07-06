51 человек погиб во время наводнения в американском Техасе

51 человек погиб из-за проливных дождей в Техасе в США, которые спровоцировали наводнение на реке Гуадалупе. Об этом сообщает РБК .

Уровень воды вырос на девять метров. 6 июля количество погибших увеличилось до 51.

Спасатели до сих пор ищут 27 детей, которые находились в христианском лагере для девочек «Мистик» в округе Керр. Их считают пропавшими без вести.

Ранее стихийное бедствие в Техасе признали одним из наиболее смертоносных в Соединенных Штатах за последние 25 лет. Ночью власти рассказали о 32 погибших, но во время поисковых работ продолжают обнаруживать новые жертвы.