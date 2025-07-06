Минтранс: утечка аммиака случилась на судне в порту Усть-Луга в Ленобласти Происшествия сегодня в 17:29

6 июля в порту Усть-Луга в Ленинградской области в момент погрузочно-разгрузочных работ на танкере «ЭКО Визард» случилась утечка жидкого аммиака. Она была небольшой, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Аварийные службы порта ликвидируют последствия инцидента. Сотрудники и техника Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» находятся в полной готовности к проведению аварийных и спасательных работ. Танкер планируют осмотреть водолазы. Экипаж судна, 23 человека, спасли. Они находятся в порту. Никто не пострадал. Погрузку груза приостановили. Минтранс РФ держит ситуацию под контролем.