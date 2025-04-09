ПВО сработала в еще двух российских регионах

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В ночь на среду украинские беспилотники совершили атаки на объекты в Саратовской области и Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал Mash .

В Энгельсе Саратовской области местные жители сообщили о звуках БПЛА и не менее пяти взрывах. В селе Квасниковка дроны пролетали на низкой высоте над частными домами.

В Краснодарском крае, по данным Mash, срабатывала ПВО в Приморско-Ахтарске, Тихорецке и Славянске-на-Кубани.

Официальных данных о повреждениях или жертвах пока не поступало.

Ранее ПВО сработала в Таганроге Ростовской области.