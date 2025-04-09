ПВО сработала в еще двух российских регионах
Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область и Краснодарский край
В ночь на среду украинские беспилотники совершили атаки на объекты в Саратовской области и Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал Mash.
В Энгельсе Саратовской области местные жители сообщили о звуках БПЛА и не менее пяти взрывах. В селе Квасниковка дроны пролетали на низкой высоте над частными домами.
В Краснодарском крае, по данным Mash, срабатывала ПВО в Приморско-Ахтарске, Тихорецке и Славянске-на-Кубани.
Официальных данных о повреждениях или жертвах пока не поступало.
Ранее ПВО сработала в Таганроге Ростовской области.