Жители Таганрога сообщили о нескольких взрывах в небе
Над Таганрогом сработала ПВО
В небе над Таганрогом Ростовской области прогремела серия взрывов, по предварительным данным, связанных с работой систем противовоздушной обороны, пишет Telegram-канал Shot.
Очевидцы сообщают о трёх-семи мощных хлопках, сопровождавшихся яркими вспышками.
По информации местных жителей, беспилотники направлялись в сторону портовой инфраструктуры города.
На данный момент официальных данных о повреждениях на земле или возможных жертвах не поступало. Власти и силовые структуры пока не комментируют инцидент.
Ранее ПВО сбила десять украинских беспилотников.