Воздушная оборона отразила атаку дронов в четырех российских регионах
Российские ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА за два часа
Вечером 8 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили 10 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны.
С 19:20 до 21:15 воздушные цели были уничтожены в четырех разных регионах: над акваторией Черного моря у крымского побережья сбито 4 БПЛА, по две воздушные цели ликвидировано над Воронежской, Пензенской областями и Республикой Крым.
Главы регионов не сообщали о последствиях воздушных атак на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.