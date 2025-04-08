Воздушная оборона отразила атаку дронов в четырех российских регионах

С 19:20 до 21:15 воздушные цели были уничтожены в четырех разных регионах: над акваторией Черного моря у крымского побережья сбито 4 БПЛА, по две воздушные цели ликвидировано над Воронежской, Пензенской областями и Республикой Крым.

Главы регионов не сообщали о последствиях воздушных атак на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.