В подольском Климовске отремонтируют Центр детского творчества
Фото - © Пресс-служба администрации Подольска
В микрорайоне Климовск Подольска отремонтируют Центр детского творчества. В здании на улице Школьной в доме 10/1 капитально обновят фасад, входную группу, инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Также запланированы кровельные работы и благоустройство территории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Закупим новое оборудование и мебель. Подрядчика уже определили, им стало ООО „АгроСтройАльянс“. Планируем завершить работы по программе „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области“ и нацпроекту „Семья“ в 2026 году», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.
В настоящее время в Центре занимаются 434 ребенка. Чтобы занятия не останавливались, воспитанникам центра выделили помещение в недалеко расположенной школе № 1.
Реконструкция учреждения пройдет в рамках региональной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.