В подольском Климовске отремонтируют Центр детского творчества

сегодня в 17:45

В микрорайоне Климовск Подольска отремонтируют Центр детского творчества. В здании на улице Школьной в доме 10/1 капитально обновят фасад, входную группу, инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Также запланированы кровельные работы и благоустройство территории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Закупим новое оборудование и мебель. Подрядчика уже определили, им стало ООО „АгроСтройАльянс“. Планируем завершить работы по программе „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области“ и нацпроекту „Семья“ в 2026 году», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В настоящее время в Центре занимаются 434 ребенка. Чтобы занятия не останавливались, воспитанникам центра выделили помещение в недалеко расположенной школе № 1.

Реконструкция учреждения пройдет в рамках региональной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.