ПВО отражает атаку на Ростовскую область, сбиты 3 из 4 ракет

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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку на регион. По его словам, сбиты 3 и 4 вражеских ракет.

Три ракеты сбили в окрестностях Каменска. По словам Слюсаря, один из боеприпасов попал в хозяйственную постройку.

По предварительной информации от оперативных служб, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Прочая информация уточняется.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами. По его словам, атаку отразили, жертв и крупных разрушений не зафиксировано.