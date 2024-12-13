Пушилин: ВСУ пытались ударить по Донецку дальнобойными ракетами

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«ВФУ попытались нанести удар по столице [Донецкой Народной] Республики дальнобойными ракетами, атака была отражена», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, жертв и существенных разрушений от падения обломков ракет нет.

Ранее ВСУ атаковали дальнобойными ракетами ATACMS порт Таганрога. Российские силы нанесли ответный удар по энергоструктуре Украины.