Пушилин: ВСУ пытались ударить по Донецку дальнобойными ракетами
ПВО отбила атаку дальнобойных ракет на Донецк
ПВО отбила атаку ВСУ дальнобойными ракетами на Донецк, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«ВФУ попытались нанести удар по столице [Донецкой Народной] Республики дальнобойными ракетами, атака была отражена», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Пушилина, жертв и существенных разрушений от падения обломков ракет нет.
Ранее ВСУ атаковали дальнобойными ракетами ATACMS порт Таганрога. Российские силы нанесли ответный удар по энергоструктуре Украины.