сегодня в 12:43

Минобороны: ВС РФ нанесли удары возмездия по Украине в ответ на атаку Таганрога

ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские войска применили высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования. Удары также наносились с помощью БПЛА.

В результате были поражены важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны. Цель удара была достигнута.

ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге шестью американскими ракетами ATACMS утром 11 декабря. В Минобороны РФ сообщили, что эта атака не останется без ответа.

В ночь на 13 декабря по всей Украине прозвучала воздушная тревога, были слышны взрывы. По объектам на Украине ударили по меньшей мере 120 ракет.