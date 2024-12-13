120 ракет атаковали Украину после удара ATACMS по Таганрогу

Российские войска нанесли массированные удары по Украине, применив ракеты и беспилотники. По военным и инфраструктурным объектам противника ударили по меньшей мере 120 ракет, сообщает Mash .

Утверждается, что Украину атаковали дроны «Герань», ракеты «Кинжал» и «Искандер». В ходе обстрела польская армия также поднимала авиацию в небо у границы с Украиной.

Среди пораженных целей, по данным издания, — завод по ремонту вертолетов и производству БПЛА у Борисполя, подземный склад на военном аэродроме в Староконстантинове (Хмельницкая область), объект в порту Одессы и закрытый аэродром в Киеве, где летчики обучаются управлять американскими истребителями F-16.

О ракетных «прилетах» заявляли жители Киевской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой и Ивано-Франковской областей.

11 декабря украинские войска атаковали аэродром Таганрог 6 баллистическими ракетами ATACMS, в результате чего были ранены российские военные и повреждены несколько военных машин. Минобороны РФ заявляло, что эта атака не останется без ответа.

В Министерстве обороны России пока официально не подтверждали массированный удар по целям на Украине.