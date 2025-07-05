Эксперт объяснил, какую пенсию можно получить всю сразу единой выплатой

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что пенсионные накопления, которые находятся в распоряжении Соцфонда или Негосударственного пенсионного фонда, можно получить единой выплатой, сообщает «Российская газета» .

Право на выплаты из средств пенсионных накоплений возникает при достижении пенсионного возраста, действовавшего в 2018 году — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При накоплениях меньше или равных 411 750 рублей их можно получить единой выплатой.

Если накопления будут больше, гражданину могут назначить срочную пенсионную выплату или накопительную пенсию. В первом случае пенсионер сам решает, в течение какого срока он будет получать выплату, но он должен быть не менее 10 лет. Во втором — выплаты назначаются пожизненно.

Ранее экономист-эксперт Виталий Манжос заявил, что по итогам 2025 года реальная стоимость пенсий изменится незначительно по сравнению с текущей. По его словам, с начала года общая индексация составит 9,5%: это совпадает с сегодняшней текущей оценкой инфляции.