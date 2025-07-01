«Реально не изменится»: экономист дал прогноз по пенсиям россиян

Экономист-эксперт Виталий Манжос заявил, что по итогам 2025 года реальная стоимость пенсий изменится незначительно по сравнению с текущей, сообщает Газета.ru .

«Учитывая сильные среднесрочные колебания курса рубля, в оценке реальной стоимости пенсий корректнее ориентироваться на инфляцию. В настоящее время официальные темпы годовой инфляции в РФ в годовом выражении замедлились до 9,5%», — сказал эксперт.

По его словам, с начала года общая индексация составит 9,5%: это совпадает с сегодняшней текущей оценкой инфляции.

Обычно рост инфляции по отношению к реальным доходам отстает от увеличения цен, а с февраля 2025 года средняя пенсия составляет около 25 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что с 1 июля часть пенсионеров в РФ ждет увеличение пенсии и зарплат. Выплаты повысят людям, достигшим 80-летнего возраста, а также тем, кто прекратил трудовую деятельность.