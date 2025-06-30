Депутат рассказал, у кого изменится пенсия с 1 июля

С 1 июля часть российских пенсионеров ждет повышение выплат и надбавок, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, сообщает ТАСС .

Он пояснил, что выплаты повысят не всем сразу, а тем, у кого в июне появились юридически значимые обстоятельства.

Например, пенсию повысят тем гражданам, которые прекратили трудовую деятельность. Также выплаты увеличат достигшим 80-летнего возраста, получившим первую группу инвалидности или ставшим опекуном для нетрудоспособным иждивенцем.

Ранее депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил, что российские госслужащие могут рассчитывать на пенсию в размере 63 тысяч рублей при средней зарплате и страховом стаже 20 лет.

По его словам, поступление на государственную службу обычно предполагает наличие высшего образования и соответствие определенным критериям.