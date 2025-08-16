сегодня в 07:30

ПВО ночью уничтожила и перехватила 29 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Российские средства ПВО с 00:00 до 03:30 16 августа сбили и перехватили 29 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

10 беспилотников ВСУ уничтожили над Ростовской областью, девять над Ставропольским краем. Четыре БПЛА противника сбили под Курском.

По одному беспилотнику ВСУ уничтожили в Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Три БПЛА противника сбили над Азовским морем.

Ранее ВСУ ударили беспилотниками по Курской области. Они попали в электроподстанцию «Рыльск 110 кВ». Из-за этого местные жители оказались без света.