ПВО ликвидировала 52 украинских дрона над РФ этой ночью
Минувшей ночью над шестью регионами страны перехватили 52 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
БПЛА уничтожили дежурными средствами ПВО.
18 аппаратов сбили над Брянской областью, 15 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью, по три — над Белгородской и Астраханской областями.
Ранее ВСУ нанесли самый массированный удар из РСЗО «Хаймарс» по Белгороду. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
