сегодня в 22:53

ВСУ нанесли самый массированный удар из РСЗО «Хаймарс» по Белгороду

Город Белгород и его пригород подверглись интенсивному обстрелу, предположительно, с использованием реактивных систем залпового огня «Хаймарс», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате ударов получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры в городе. В ряде районов зафиксированы возгорания: загорелась хозяйственная постройка, а падение обломков привело к пожару в одном из дворов.

Обстрелу также подвергся Белгородский округ. В селе Таврово в результате падения обломков снарядов или ракет повреждены кровли двух частных домов.

По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.

