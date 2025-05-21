Путин заявил, что ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону границы России

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций заявил, что украинские войска все еще пытаются продвигаться в сторону границы страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин посетил Курск и провел встречу с добровольцами, которые отправились на помощь местным жителям после вторжения украинской армии. Один из них рассказал, что заметил живую силу и технику противника в районе населенного пункта Шостка в Сумской области.

«(ВСУ — ред.) пытаются двигаться в сторону границы. Ну ладно, это отдельная тема», — отметил президент России.

Ранее украинские диверсанты попытались прорваться через российскую границу в Курской области в районе села Волфино, но у них ничего не вышло. Шесть человек подорвались на противотанковой мине.