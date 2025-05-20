Украинские диверсанты попытались прорваться через российскую границу в Курской области в районе села Волфино, но у них ничего не вышло. Шесть человек подорвались на противотанковой мине, сообщает SHOT .

Противник подошел к российской границе со стороны населенного пункта Рогозное Сумской области. ВСУ «прощупывали» ситуацию перед отправкой туда дополнительных сил для прорыва.

В это же время Украина обстреливала участок из ствольного оружия, чтобы вытеснить ВС РФ с окраины Волфина. Однако у противника ничего не получилось — они подорвались на мине, а российским пограничникам удалось отразить атаку.

Ситуация в Курской области сейчас полностью контролируется ВС РФ. Украинские и иностранные солдаты, которые пытались занять Новый Путь и Теткино, уничтожены. По позициям противника наносятся удары авиабомбами ФАБ-500.

Сотни тел украинских военных до сих пор остаются в селах возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия. По словам российских десантников, ВСУ препятствуют эвакуации тел, а также уничтожают обстрелами и сбросами с дронов тела погибших сослуживцев, чтобы родные не смогли узнать их судьбу.