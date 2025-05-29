Путин заявил, что власти делают все для стабилизации ситуации в Запорожье

Президент РФ Владимир Путин заверил жителей Запорожской области, что власти делают все для стабилизации непростой ситуации в регионе, сообщает ТАСС .

Путин встретился с отмеченными госнаградами многодетными семьями. Он в том числе выслушал рассказ жителей Запорожской области.

Президент отметил, что обстановка в регионе складывается сложная. Он добавил, что работа властей будет направлена на то, чтобы все программы поддержки людей одинаково эффективно реализовывались на всей территории РФ.

Путин заверил, что в том числе речь идет о предоставлении помощи многодетным семьям. Поддержку окажут всем жителям России, где бы они ни проживали.

Путин 29 мая провел встречу с женщинами, носящими звание «Мать-героиня». Она прошла в формате видеоконференции. Всего в мероприятии приняли участие девять семей из разных регионов России.