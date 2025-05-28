Путин по ВКС встретится с женщинами, носящими звание «Мать-героиня», 29 мая

Президент РФ Владимир Путин 29 мая организует видеовстречу с матерями, которые обладают званием «Мать-героиня». Также на мероприятии будут присутствовать семьи, у которых есть орден «Родительская слава», сообщает пресс-служба Кремля .

Во встрече поучаствуют девять семей. Они живут в Калининградской, Пензенской, Кемеровской, Свердловской, Рязанской, Еврейской автономной и Запорожской областях, Республиках Крым, Ингушетия.

Орден «Родительская слава» получают родители или усыновители, у которых есть семь и больше детей. Звание «Мать-героиня» получает женщина, которая воспитывает от 10 и больше детей.

Орден «Родительская слава» появился в 2008 году. Его учредил президент своим указом. Звание и орден «Мать-героиня» появились в 2022 году.