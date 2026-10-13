Студентов Подмосковья пригласили на Всероссийский хакатон связи

Студенты вузов и колледжей Подмосковья, изучающие информационные технологии и телекоммуникации, могут подать заявки на Всероссийский хакатон связи до 2 ноября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для участия во Всероссийском хакатоне связи студентам вузов и колледжей, обучающимся по направлениям и специальностям в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, нужно собрать команду до пяти человек и выбрать кейс.

Студентам 1–2 курсов предлагают кейсы стартового уровня: «Проектирование системы видеонаблюдения», «Программное обеспечение для ведения отчетности по работе сотовой подвижной сети связи» и «Разработка приложения для сбора данных о сертификатах с удаленного компьютера».

Для студентов 3 курса и старше подготовлены кейсы продвинутого уровня: «Построение сети интернет-провайдера на базе оборудования EcoRouter», «Умная диспетчеризация выездных бригад» и «Организация ретрансляции мобильной связи в модульный центр обработки данных (МЦОД)».

Прием заявок открыт до 2 ноября. Ознакомиться с положением соревнований и подать заявку можно на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.