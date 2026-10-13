Жителей Московской области приглашают к участию в Форуме лидеров уличной культуры

До 20 октября открыта регистрация на Форум лидеров уличной культуры, который пройдет 11–14 ноября 2026 года в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» . Форум соберет около 300 представителей уличной культуры и спорта — лидеров сообществ, организаторов проектов, экспертов, представителей органов власти и образовательных организаций. К участию приглашаются и представители Московской области, сообщила пресс-служба Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Форум лидеров уличной культуры — образовательное событие для тех, кто развивает уличную культуру и спорт, создает сообщества, запускает проекты и влияет на развитие городской среды. В течение четырех дней участники будут обмениваться опытом, разбирать реальные кейсы и вместе искать решения, которые можно применять в городах и регионах. В программе форума: практические форматы, посвященные развитию проектов и сообществ, работе с городской средой, лидерству и командообразованию, партнерствам и устойчивости инициатив. Отдельными темами станут международный опыт развития уличной культуры, взаимодействие с государством и городом, экономика уличной культуры, развитие команд и совместное проектирование.

«Уличная культура и спорт во многом растут благодаря людям, которые развивают их у себя в городах и регионах — создают сообщества, запускают проекты, вовлекают молодежь, находят партнеров. У каждого свой опыт, но многие задачи похожи. Поэтому нам важно собрать таких лидеров в одном месте, чтобы они могли познакомиться друг с другом, обменяться работающими практиками и вместе обсудить, что нужно менять и развивать дальше. Форум в „Сенеже“ — это возможность не только поговорить об этих вопросах, но и поработать над конкретными решениями. Нам важно услышать представителей регионов и понять, какие инициативы и подходы действительно нужны на местах. Уверена, что такой открытый разговор поможет найти новые идеи и партнерства, которые участники смогут реализовать уже в своих городах», — отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Мальцева.

Форум станет следующим этапом работы с сообществом, которое в сентябре собралось во Владивостоке на Гранд-финале IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». С 16 по 20 сентября на острове Русский встретились более 500 представителей уличной культуры и спорта из более чем 60 стран, а также участники из 28 регионов России.

Участники форума смогут не только получить новые знания, но и вместе работать над конкретными задачами и решениями. В основе программы — подход «не приехать послушать, а приехать делать»: разбор практических кейсов, обмен опытом, работа с проектами и совместное формирование предложений по развитию уличной культуры.

Регистрация на Форум лидеров уличной культуры открыта до 20 октября 2026 года. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте форума и приложить мотивационное эссе в свободной форме. В нем участникам предлагается рассказать о своей деятельности, опыте и мотивации стать частью форума. 26 октября будут объявлены результаты отбора.

Форум пройдет 11–14 ноября 2026 года в Мастерской управления «Сенеж» в городе Солнечногорске Московской области. К участию приглашаются представители организаций, развивающих уличную культуру и спорт в России и за рубежом, профильных органов исполнительной власти регионов, образовательных организаций, экспертного сообщества, а также эксперты, организаторы, партнеры, победители и амбассадоры «КАРДО». Возраст участников 18+.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру. Подробную информацию о старте девятого сезона «КАРДО» можно найти на официальном сайте: https://kardoaward.com.

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