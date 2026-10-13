Два самолета разом подали сигнал бедствия над Нижним Новгородом

Сразу два самолета подали сигнал бедствия в небе над Нижним Новгородом из-за критического остатка топлива — с разницей всего в пять минут, об этом сообщает SHOT .

Предварительно известно, что первым сигнал бедствия объявил Airbus A320 компании S7 Airlines, летевший из Минеральных Вод в Домодедово. Такой сигнал подают, когда топливо подходит к критическому остатку. Вскоре борт благополучно приземлился в Москве.

Уже через несколько минут аналогичный сигнал подал еще один Airbus A320 — кыргызстанской авиакомпании Avia Traffic Company. Этот самолет летел из Бишкека в Москву и столкнулся с той же проблемой.

Позднее он также спокойно сел в Домодедово. Оба самолета завершили полет без происшествий.

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