Производитель окон Melke принял школьников Щелкова по «Билету в будущее»

Школьники увидели полный цикл производства оконных систем Melke — от первых этапов до готового изделия. Они познакомились с современным оборудованием и работой высокотехнологичного предприятия. Особый интерес вызвал участок, связанный с цветной упаковочной пленкой Barbie stretch.

«Мы принимаем участие в проекте третий год подряд. За это время мы познакомили с производственными процессами порядка 300 школьников. У нас работают полторы тысячи профильных специалистов», — рассказал директор Академии Melke Александр Макаров.

По его словам, участники экскурсий знакомятся с разными направлениями работы и посещают цеха закалки стекла, сборки оконных конструкций и коэкструзии. Поездка помогла девятиклассникам лучше понять современный промышленный процесс и по-новому взглянуть на технологии строительства жилых домов.

Педагог-психолог Ольга Филатова отметила, что за учебный год в рамках проекта проходит от 5 до 10 выездов. Такие мероприятия знакомят детей с профессиями и производственными процессами, формируют интерес к труду и уважение к разным специальностям.

«Они позволяют ребятам познакомиться с производственными процессами, особенно важны выезды в границах родного города. Это помогает школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессии и успешно социализироваться», — отметила Ольга Филатова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.