Почти 55 тыс жителей Подмосковья сдали кровь и ее компоненты

Донорами крови и ее компонентов с начала 2026 года стали 54,5 тыс. жителей Московской области. Это на 2,1 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут сдать кровь и ее компоненты в Московском областном центре крови, его филиалах и отделениях переливания крови медицинских организаций региона. Кроме того, в области регулярно проводят выездные донорские акции.

«Донорская кровь ежедневно необходима пациентам, которым требуется лечение после тяжелых травм и операций, ожогов, а также людям с онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями. С начала года кровь и ее компоненты сдали 54,5 тыс. жителей Подмосковья — на 2,1 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сдать кровь может любой здоровый человек старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Подробная информация о донорстве, противопоказаниях и графике работы учреждений службы крови Московской области размещена на сайте: https://donormo.ru.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.