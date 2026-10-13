Психолог из Королева рассказала, как справиться с осенней хандрой

Клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова рекомендовала бороться с осенней хандрой с помощью физической активности и приятных повседневных занятий. Алкоголь, напротив, усугубляет симптомы депрессии и тревожности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Осень часто сопровождается снижением настроения, усталостью и апатией. Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера предупреждают: алкоголь не облегчает это состояние, а усиливает симптомы депрессии и тревожности.

Клинический психолог диспансера Юлия Жеравова объяснила, что спиртное угнетает активность головного мозга. После первоначального расслабления повышается уровень кортизола — гормона стресса, нарушается структура сна. Это усиливает плохое настроение, раздражительность и беспокойство.

«Чтобы справиться с осенней хандрой, стоит наполнить будни приятными ритуалами — например, чашкой любимого чая в тишине или прогулкой по парку. Важно сохранять физическую активность, ведь даже небольшая зарядка или ходьба помогают поддерживать уровень энергии. А еще полезно осознанно планировать маленькие радости: встречу с близким человеком, просмотр доброго фильма или чтение хорошей книги», — рассказала Юлия Жеравова.

Психолог также назвала признаки, при которых стоит обратиться за профессиональной поддержкой. Помощь специалиста нужна, если подавленность, упадок сил или тревога длятся больше двух недель, не проходят после попыток наладить режим и начинают мешать повседневной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.