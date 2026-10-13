Латвийские силовики запустили дрон вдоль границ России и Беларуси

ТАСС передало сведения о полете со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По его данным, аппарат стартовал неподалеку от латвийского села Цибули у границы с Россией.

Дрон взял курс параллельно границе и к моменту сообщения находился в зоне, прилегающей к территории Беларуси. Он летит на высоте около 1,2 км вне коридоров для гражданских бортов и авиации общего назначения, в том числе маршрутов на малых высотах.

Penguin C UAS используют для фиксации движущихся объектов, мониторинга местности и сбора разведданных. Собеседник агентства добавил, что с начала октября это уже не первый запуск подобного беспилотника.

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