Оклеветал из мести: правда о «голой» девочке, которую мать «выгнала» в Кудрове

Блогер Шамиль Магеррамов выяснил подробности истории с пятилетней девочкой, которую мать якобы выставила голой за дверь в Кудрове. Оказалось, что женщину оклеветал сосед, который безуспешно пытается завести с ней отношения.

В Сети появилась фотография, на которой маленькая девочка вместе с игрушками сидит под дверью собственной квартиры. При этом из одежды на ребенке только трусы.

В одном из Telegram-каналов сообщили, что мать плохо выполняет свои обязанности. Якобы к женщине постоянно ходят сомнительные люди, а ситуация с девочкой под дверью далеко не первая.

Оказалось, что история далеко не однозначная. Сосед, который сделал кадры с ребенком, давно положил глаз на мать-одиночку, но та не отвечает ему взаимностью. По мнению блогера, таким образом обиженный мужчина решил отомстить несостоявшейся пассии.

При этом оказалось, что у девочки аутизм, что и объясняет такое поведение, а мать вынуждена работать в доставке, чтобы в одиночку прокормить семью. На женщину обрушилась травля, поэтому Магеррамов попросил подписчиков максимально распространить информацию, чтобы семья снова смогла жить спокойно.

«Никакие соседи, оказывается, там ничего не видели. Все этот придурок сам придумал! Я ее (мать — ред.) очень навязчиво уговорил написать заявление о клевете, потому что так делать — это очень подло», — заявил блогер.

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