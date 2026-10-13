69% опрошенных россиян хотят встретить старость дома

Большинство участников опроса предпочли бы провести старость в России рядом с семьей. Жизнь за границей они не представляют, сообщает kp.ru .

Сайт KP.RU выяснил, где россияне хотели бы жить на пенсии. 69% респондентов выбрали дом: близость семьи для них важнее теплого климата и моря. Некоторые хотели бы переехать на российский юг, например в Сочи или Адлер.

Еще 27% опрошенных с удовольствием отправились бы на пенсии зимовать за границу к теплому морю. Часть участников хотела бы поселиться в теплых краях насовсем. Среди пожеланий также были путешествия, собственный дом на юге и возможность часто видеться с близкими.

«Я мечтаю на пенсии пожить на море за границей, но со всей своей семьей», — рассказал участник опроса.

Вариант «другое» выбрали 2% респондентов. В опросе участвовали 2,5 тысячи подписчиков KP.RU во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и МАКС.

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