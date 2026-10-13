Украина хотела уничтожить военный аэродром «Балтимор» в Воронеже

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку масштабной диверсионно-террористической акции против военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже. По информации спецслужбы, атаку планировала Служба безопасности Украины с применением беспилотных летательных аппаратов ближнего радиуса действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Целью противника являлось нанесение огневого поражения инфраструктуре аэродрома. Также планировалось уничтожение авиационной техники и поражение личного состава.

Для реализации теракта Киев привлек гражданку России. Ее завербовали в ходе поездки на Украину еще в 2022 году.

Действуя по указанию зарубежного куратора, подозреваемая сняла в аренду гаражный бокс. Там разместила девять начиненных взрывчаткой беспилотников.

Предполагалось, что после перевода БПЛА в боевой режим управление возьмут на себя операторы с территории Украины. Сотрудники органов безопасности ликвидировали угрозу на этапе подготовки, задержав злоумышленницу и заключив ее под стражу.

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