Врачи Воскресенской больницы спасли пациента с почечной недостаточностью

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Пациент из Коломны поступил в Воскресенскую больницу с подозрением на инсульт, но обследование выявило признаки почечной недостаточности на фоне высокого давления. Своевременная диагностика и лечение помогли спасти мужчину, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Александра Николаевича незамедлительно осмотрел невролог. Пациенту провели необходимые исследования, включая компьютерную томографию головного мозга. Острое нарушение мозгового кровообращения исключили, однако лабораторные анализы показали признаки почечной недостаточности на фоне высокого артериального давления.

Из-за риска тяжелых последствий мужчину экстренно госпитализировали в терапевтическое отделение. Лечение проводили в соответствии с современными клиническими рекомендациями. Заведующая терапевтическим отделением №1 и лечащий врач Ирина Ивановна Марченкова отметила, что терапия быстро дала результат.

«На фоне проводимой терапии состояние больного улучшилось. Лабораторные показатели с положительной динамикой. Больной выписан на амбулаторное лечение с рекомендациями», — рассказала Ирина Ивановна.

Александр Николаевич вернулся к привычной жизни и работе в Коломне. Он написал благодарственное письмо в адрес Воскресенской больницы, а через несколько недель после лечения приехал на планерку, чтобы лично поблагодарить врачей. В обращении пациент особо отметил работу Ирины Ивановны Марченковой.

«Вы вернули мне здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо за высочайший профессионализм и внимательное отношение к пациентам», — написал Александр Николаевич.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.