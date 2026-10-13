Лариса Гузеева сбрила брови ради роли в сериале «Холод»
Фото - © Кадр из сериала «Холод»
67-летняя Лариса Гузеева изменила внешность для драматического сериала «Холод»: осветлила и частично сбрила брови. Актриса довольна результатом, сообщает «Царьград».
Гузеева опубликовала в соцсетях фото со светлыми и частично удаленными бровями. Телеведущая объяснила, что это кадр из сериала. Подписчики оставили многочисленные восторженные отзывы о ее роли.
«Благодарю всех за теплые слова по поводу моей роли в ленте. Не зря старалась, не напрасно. Зато брови — не ноги, отрастут новые», — пошутила Гузеева.
Главную героиню «Холода», Женю, сыграла Любовь Аксенова. По сюжету ее муж и ребенок погибли в дорожной аварии. Виновники — дети влиятельных чиновников — избежали наказания и добились обвинения Жени. Суд отправил ее в колонию, где она познакомилась с Яной.
Женя и Яна попытались сбежать, но вскоре Яна умерла. Гузеева сыграла ее свекровь — жестокую, деспотичную чиновницу, привыкшую диктовать окружающим свои правила.
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