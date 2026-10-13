Лариса Гузеева сбрила брови ради роли в сериале «Холод»

Гузеева опубликовала в соцсетях фото со светлыми и частично удаленными бровями. Телеведущая объяснила, что это кадр из сериала. Подписчики оставили многочисленные восторженные отзывы о ее роли.

«Благодарю всех за теплые слова по поводу моей роли в ленте. Не зря старалась, не напрасно. Зато брови — не ноги, отрастут новые», — пошутила Гузеева.

Главную героиню «Холода», Женю, сыграла Любовь Аксенова. По сюжету ее муж и ребенок погибли в дорожной аварии. Виновники — дети влиятельных чиновников — избежали наказания и добились обвинения Жени. Суд отправил ее в колонию, где она познакомилась с Яной.

Женя и Яна попытались сбежать, но вскоре Яна умерла. Гузеева сыграла ее свекровь — жестокую, деспотичную чиновницу, привыкшую диктовать окружающим свои правила.

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