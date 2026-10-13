Команда Лотошинской больницы заняла 10-е место на соревнованиях в Дубне

Спортивный праздник «Большие гонки — 2026» состоялся 10 октября 2026 года во дворце спорта «Радуга» в Дубне. Мероприятие приурочили к Международному дню врача. Команда Лотошинской больницы участвовала в эстафетах и командных испытаниях и заняла 10-е место среди 29 команд региона.

Организаторами выступили Дубненская городская организация профсоюза работников здравоохранения РФ и Дубненская больница при содействии министерства здравоохранения Московской области и Московской областной организации профсоюза работников РФ. Цели соревнований — популяризация здорового образа жизни, повышение физической активности медработников, развитие волевых качеств и укрепление коллективов.

«Я горжусь каждым, кто вышел на площадку: вы показали настоящий командный дух и доказали, что коллектив Лотошинской больницы — это единая, надежная команда», — отметил главный врач Алексей Николаевич Шиховцев.

Главврач подчеркнул, что спорт помогает сотрудникам проявлять характер, поддерживать друг друга и сохранять бодрость, активность и оптимизм. В больнице поблагодарили организаторов и отметили, что участие в соревнованиях способствует формированию культуры здоровья в профессиональном сообществе и служит примером для пациентов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.