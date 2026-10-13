Терапевт Можайской больницы объяснил, кому противопоказан имбирь

Врач-терапевт Можайской больницы Ильяс Тарамов предупредил, что имбирь, популярный в сезон простуд, может быть опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и взаимодействовать с лекарствами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В сезон холодов имбирь добавляют в чай, заваривают с лимоном и медом, чтобы согреться и поддержать иммунитет. Он помогает облегчить симптомы ОРВИ, однако подходит не всем. Терапевт Можайской больницы Ильяс Тарамов объяснил, какие риски связаны с его употреблением.

Активные вещества корня — гингерол и шогаол — стимулируют кровообращение, могут расширять сосуды и ускорять сердцебиение. Кратковременное повышение давления чаще всего связано с взаимодействием имбиря с лекарствами: он способен ослаблять действие препаратов для снижения давления или непредсказуемо усиливать их эффект. Реакция с симпатомиметиками, которые содержатся в некоторых каплях в нос и лекарствах от астмы, может вызвать резкий скачок давления.

«Категорически противопоказан имбирь людям с хронической гипертонией, принимающим лекарства, а также тем, кто страдает от нарушений свертываемости крови, болезней печени, желчного пузыря и принимает антикоагулянты. Опасность заключается в высоком риске кровотечений и непредсказуемых скачках давления», — отметил доктор.

Тарамов рекомендовал проконсультироваться с врачом перед включением имбиря в ежедневный рацион, особенно в виде концентрированных добавок или в больших дозах. Профилактика простуды не должна создавать дополнительные риски для здоровья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.