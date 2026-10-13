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Жителям Подмосковья напомнили об оплате коммунальных услуг за сентябрь

Срок оплаты коммунальных счетов за сентябрь — не позднее 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Отсутствие долгов за ЖКУ позволяет в полном объеме получать компенсации и субсидии, исключает риск начисления пеней и отключения услуг.

Способы оплаты

• Бот в МАХ — без комиссии через СБП, без регистрации

• Личный кабинет и кнопка моментальной оплаты на сайте мособлеирцюрф

• Мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»

• Электронная почта — удобно для оплаты электронных счетов

• QR-код на квитанции.

Во всех сервисах МосОблЕИРЦ можно выбрать предпочтительный способ платежа — со страховкой или без, банковской картой либо без комиссии через СБП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.