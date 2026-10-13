Мурашко назвал прививку от гриппа способом снизить риск инфаркта

Вакцинация против гриппа помогает защитить сердце от осложнений инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на IV Всероссийском конгрессе «День борьбы с тромбозом в России», сообщает kp.ru .

По словам Михаила Мурашко, грипп может повышать число инфарктов и инсультов до 16 раз. Сердечный приступ грозит в том числе людям без серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Инфекция также может вызвать миокардит — воспаление сердечной мышцы.

Прививка позволяет «не получить такого грозного осложнения, как инфаркт миокарда», подчеркнул министр.

В Научно-исследовательском институте гриппа им. А. А. Смородинцева пояснили: иммунитет формируется в среднем за 10–14 дней, иногда — до трех недель. Лучшее время для вакцинации — с сентября по первую декаду ноября. Привиться можно и в декабре: пик заболеваемости приходится на январь, вторая волна нередко наступает в феврале — начале марта. В первые 10–14 дней после прививки врачи советуют избегать скоплений людей и носить маску или респиратор.

Кардиолог Филипп Копылов назвал тревожные признаки после инфекции: одышку, ухудшение переносимости нагрузок, нестабильное давление, нарушения сердечного ритма, боль или тяжесть в груди. При этих симптомах нужно обратиться к терапевту, который при необходимости направит к кардиологу.

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